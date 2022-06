**Ucraina: Salvini, 'spero che Governo abbia come obiettivo pace'** (Di giovedì 2 giugno 2022) Milano, 2 giu. (Adnkronos) - "spero che il Governo abbia come obiettivo la pace, il cessate il fuoco, la riapertura del dialogo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Milano, 2 giu. (Adnkronos) - "che illa, il cessate il fuoco, la riapertura del dialogo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, parlando a Milano.

