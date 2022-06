Ucraina, Salvini: “Continuo a lavorare per la pace” (Di giovedì 2 giugno 2022) MILANO – “Continuo a lavorare a testa alta e in totale trasparenza per la pace. Agli italiani conviene la pace, non la guerra. Continuo a fare quel che è mio dovere fare. Mi spiace che ci sia gente che parla a vanvera senza muovere un dito. Spero che il governo abbia come obiettivo la pace, il cessate il fuoco e la riapertura del dialogo, e spero che altri colleghi di altri partiti che pontificano facciano almeno una parte di quello che faccio io. Chi parla solo di armi e guerra non vuol bene all’Italia”. Così, a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica a Milano, il segretario della Lega, Matteo Salvini (foto), in merito al suo impegno per una soluzione al conflitto attualmente in corso in Ucraina. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 giugno 2022) MILANO – “a testa alta e in totale trasparenza per la. Agli italiani conviene la, non la guerra.a fare quel che è mio dovere fare. Mi spiace che ci sia gente che parla a vanvera senza muovere un dito. Spero che il governo abbia come obiettivo la, il cessate il fuoco e la riapertura del dialogo, e spero che altri colleghi di altri partiti che pontificano facciano almeno una parte di quello che faccio io. Chi parla solo di armi e guerra non vuol bene all’Italia”. Così, a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica a Milano, il segretario della Lega, Matteo(foto), in merito al suo impegno per una soluzione al conflitto attualmente in corso in. L'articolo L'Opinionista.

