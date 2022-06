Ucraina, piano della Turchia per "corridoio alimentare" nel Mar Nero (Di giovedì 2 giugno 2022) La Turchia sta intensificando gli sforzi diplomatici con Russia e Ucraina per creare un "corridoio alimentare" sicuro attraverso il Mar Nero per trasportare circa 20 milioni di tonnellate di grano dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Lasta intensificando gli sforzi diplomatici con Russia eper creare un "" sicuro attraverso il Marper trasportare circa 20 milioni di tonnellate di grano dai ...

