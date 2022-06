Ucraina, Petrakov: «La vittoria per il nostro paese, vogliamo i Mondiali» (Di giovedì 2 giugno 2022) Le parole del CT dell’Ucraina dopo la vittoria per 3-1 contro la Scozia: «Abbiamo giocato per chi combatte in trincea» Il CT dell’Ucraina, Oleksandr Petrakov, ha commentato la vittoria della sua nazionale contro la Scozia, che proietta i croati alla sfida decisiva con il Galles. Le sue parole: «Tutte le mie emozioni sono rimaste sul campo. Questa vittoria non è per me o per la squadra. È per il nostro paese, quindi è una vittoria enorme, frutto dello sforzo collettivo. Hanno dato tutti il massimo per gli ucraini, per le persone che ci guardano da casa. Ci hanno ringraziato, ma dobbiamo dire noi grazie a loro. Abbiamo giocato per chi combatte in trincea fino all’ultima goccia del proprio sangue. Abbiamo giocato per gli ucraini che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Le parole del CT dell’dopo laper 3-1 contro la Scozia: «Abbiamo giocato per chi combatte in trincea» Il CT dell’, Oleksandr, ha commentato ladella sua nazionale contro la Scozia, che proietta i croati alla sfida decisiva con il Galles. Le sue parole: «Tutte le mie emozioni sono rimaste sul campo. Questanon è per me o per la squadra. È per il, quindi è unaenorme, frutto dello sforzo collettivo. Hanno dato tutti il massimo per gli ucraini, per le persone che ci guardano da casa. Ci hanno ringraziato, ma dobbiamo dire noi grazie a loro. Abbiamo giocato per chi combatte in trincea fino all’ultima goccia del proprio sangue. Abbiamo giocato per gli ucraini che ...

