Ucraina, first lady Olena Zelenska: "Cedere territori significa cedere libertà" (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Concedere territorio alla Russia significherebbe "cedere una libertà" e non porrebbe fine all'invasione del presidente Vladimir Putin. E' quanto sostiene la first lady Ucraina Olena Zelenska in un'intervista all'ABC News. "Gli ucraini non possono accettare tutte quelle affermazioni che a volte sentiamo dai leader dei paesi, in alcuni casi dai leader di paesi grandi e influenti. Non puoi semplicemente concedere parti del tuo territorio, è come concedere una libertà", ha detto. La moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha poi ribadito la posizione del marito secondo cui la ...

