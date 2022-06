Troppe armi e violenza | sindaco Ny valuta stato di emergenza

(Di giovedì 2 giugno 2022) Ildi New York Eric Adams stando la possibilità di dichiarare lodiper laconda fuoco nella città. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, ...

Da quando ha assunto l'incarico, l'ex agente Adams ha rafforzato al sicurezza nella metropolitana aumentando la presenza di poliziotti e ha anche rilanciato una divisione anti -abolita in ...Una nuova sanguinosa sparatoria sconvolge l' America e riaccende le polemiche sullein circolazione negli Stati Uniti. Questa volta teatro del conflitto a fuoco non è una scuola, ma un ...