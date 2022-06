Trevisan ko a Parigi, Gauff in finale contro Swiatek (Di giovedì 2 giugno 2022) Parigi (FRANCIA) (ITALPRESS) – Finisce la corsa da sogno di Martina Trevisan sui campi in terra rossa di Parigi. La 28enne toscana, numero 59 del mondo, si è arresa nella semifinale del singolare femminile del Roland Garros di fronte alla 18enne Coco Gauff, numero 23 del ranking Wta e 18esima forza del tabellone. La statunitense, alla terza partecipazione al Major francese e, soprattutto, alla prima semifinale della carriera in uno Slam Slam, al pari dell'azzurra, si è imposta col punteggio di 6-3 6-1. Da evidenziare, come dati statistici, che la Trevisan ha commesso quattro doppi falli e tre “falli di piede” sul servizio. Per la toscana è stato comunque un grande torneo: è stata la terza italiana in era Open a raggiungere le semifinali a Parigi dopo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Finisce la corsa da sogno di Martinasui campi in terra rossa di. La 28enne toscana, numero 59 del mondo, si è arresa nella semidel singolare femminile del Roland Garros di fronte alla 18enne Coco, numero 23 del ranking Wta e 18esima forza del tabellone. La statunitense, alla terza partecipazione al Major francese e, soprattutto, alla prima semidella carriera in uno Slam Slam, al pari dell'azzurra, si è imposta col punteggio di 6-3 6-1. Da evidenziare, come dati statistici, che laha commesso quattro doppi falli e tre “falli di piede” sul servizio. Per la toscana è stato comunque un grande torneo: è stata la terza italiana in era Open a raggiungere le semifinali adopo ...

Advertising

DAZN_IT : Martina facci sognare ?????? #Trevisan tra poco in campo contro la 18enne statunitense Cori #Gauff per provare a raggi… - FiorinoLuca : ?? IL VIAGGIO CONTINUA... ?? Nove anni dopo l'ultima volta con Sara Errani, un'italiana tornerà a giocare una semifi… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSA MARTINA ?????? Settima vittoria consecutiva per l'azzurra, che conferma di essere in un momento di forma… - AnsaToscana : Parigi: si ferma corsa Trevisan, in finale va Coco Gauff. Azzurra sconfitta 6-3, 6-1 dalla statunitense #ANSA - MasterblogBo : PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Finisce la corsa da sogno di Martina Trevisan sui campi in terra rossa di Parigi. La… -