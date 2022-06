Trasporto Roma, i treni sono pochi e guasti: la metro B fa concorrenza alla Roma Lido (Di giovedì 2 giugno 2022) Trasporto pubblico, Roma. Rabbia, impazienza e frustrazione è quello che attende i pendolari che ogni giorni escono di casa alle 5.30 del mattino per essere sul posto di lavoro in tempo e, si spera, senza troppo imprevisti. Troppi sì, perché desiderare l’assenza completa di ogni intoppo durante la traversata è davvero irreale ed utopistico. Per questo la sveglia stessa va impostata almeno 3 ore prima dell’inizio del proprio turno lavorativo. L’inferno di ogni santo giorno a Roma treni assenti, tratte improvvisamente interrotte, assenza di preavvisi o informazioni utili alla viabilità, tutto quello che normalmente attende i passeggeri del Trasporto pubblico Romano, in particolar modo di trenini e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 giugno 2022)pubblico,. Rabbia, impazienza e frustrazione è quello che attende i pendolari che ogni giorni escono di casa alle 5.30 del mattino per essere sul posto di lavoro in tempo e, si spera, senza troppo imprevisti. Troppi sì, perché desiderare l’assenza completa di ogni intoppo durante la traversata è davvero irreale ed utopistico. Per questo la sveglia stessa va impostata almeno 3 ore prima dell’inizio del proprio turno lavorativo. L’inferno di ogni santo giorno aassenti, tratte improvvisamente interrotte, assenza di preavvisi o informazioni utiliviabilità, tutto quello che normalmente attende i passeggeri delpubblicono, in particolar modo dini e ...

