Tragedia in Sardegna, giovane mamma sbatte la testa ma sottovaluta il dolore. Muore poco dopo a letto (Di giovedì 2 giugno 2022) Una donna di 27 anni, Andrea Nairi, è morta ieri pomeriggio in seguito ad una caduta avvenuta in casa. Lascia il compagno e una bimba di 15 mesi. Una maledetta fatalità l'ha sottratta all'amore dei suoi... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 2 giugno 2022) Una donna di 27 anni, Andrea Nairi, è morta ieri pomeriggio in seguito ad una caduta avvenuta in casa. Lascia il compagno e una bimba di 15 mesi. Una maledetta fatalità l'ha sottratta all'amore dei suoi...

Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - Tragedia a #Quartu, 27enne sbatte la testa e muore in casa - IgnaCarreras : RT @UnioneSarda: #PrimaPagina #1giugno #Sardegna - Il mezzo stava effettuando una manovra in retromarcia su un pontile a Giorgino, a un tra… - GianluPisu94 : RT @UnioneSarda: #PrimaPagina #1giugno #Sardegna - Il mezzo stava effettuando una manovra in retromarcia su un pontile a Giorgino, a un tra… - angiuoniluigi : RT @UnioneSarda: #PrimaPagina #1giugno #Sardegna - Il mezzo stava effettuando una manovra in retromarcia su un pontile a Giorgino, a un tra… - UnioneSarda : #PrimaPagina #1giugno #Sardegna - Il mezzo stava effettuando una manovra in retromarcia su un pontile a Giorgino, a… -