Traffico Roma del 02-06-2022 ore 20:00 (Di giovedì 2 giugno 2022) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione altro appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità il Traffico non molte le novità c'è un po' di rientro in città di quanti hanno trascorso la giornata di fuori porta sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata esterna tra l'uscita Pontina euro svincolo Ardeatina in direzione quindi Appia abbiamo ancora lentamente a tratti sulla Cristoforo Colombo da Lido di Ostia fino al bivio di via di Malafede intenso Anche il Traffico con code a tratti sul litorale tra Castel Fusano e Torvaianica sulla Pontina incolonnamenti tra Castel Romano Trigoria il bivio di Pratica di Mare in direzione di Roma la polizia locale di Roma Capitale ci segnala ancora un incidente lungo la litoranea all'altezza di via del Lido di Castel Porziano ...

