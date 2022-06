Torna Paris Hilton e vuole il titolo di “regina di Meta”

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 2 giugno 2022) Arrivanelverso. In tanti hanno già deciso di festeggiare il suo arrivo in modi tanto diversi quanto divertenti da vedere, ma ciò che incuriorisce più di ogni altra cosa è che abbiano deciso di incoronarla “delverso”. Come mai le è stato attribuito un nominativo così importante?raggiunge ilverso con successo – Computermagazine.itha scelto volontariamente di partecipare ad una festa che solitamente non la attrae molto, ma che, in questo caso, poteva essere una buona scelta per cambiare aria. Si è presentata suWorld, cioè l’esperienza virtuale disulla popolare piattaforma di gioco Roblox, dove si è unita come ...