Torino, prima offerta ufficiale per Joao Pedro: si tratta con il Cagliari (Di giovedì 2 giugno 2022) Joao Pedro Torino: prima offerta ufficiale avanzata dal club granata al Cagliari. Si tratta l'acquisto dell'attaccante Il Torino guarda forte in casa Cagliari e ha nel mirino il capitano rossoblù Joao Pedro. Come riporta Tuttosport, il club di Urbano Cairo valuta il giocatore intorno ai 7 milioni di euro, che è la prima offerta proposta ai sardi. I rossoblù tentennano poiché vorrebbero qualcosa di più dalla cessione del loro uomo migliore, ma non va dimenticato il contratto in scadenza nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

