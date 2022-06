Torino, individuato il sostituto di Brekalo: è dello Shakhtar! (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Torino di Ivan Juric, reduce da una stagione tutto sommato non male rispetto a quella precedente, dove i granata arrivarono a giocarsi la salvezza fino alla penultima giornata di campionato, adesso vuole porre le basi per un progetto solido che possa prima consolidarlo nella parte sinistra della classifica e poi, perché no, farlo affacciare in Europa. Il presidente Cairo e l’allenatore croato, con la dirigenza, stanno capendo su chi poter fare riferimento il prossimo anno. Solomon Calciomercato TorinoTra Belotti che si allontana sempre di più dal capoluogo piemontese e Brekalo ormai al passo d’addio, le mire di mercato della società granata sono prevalentemente in attacco. Secondo quanto riporta Tuttosport, ci si sta concentrando in questo momento massimamente per sostituire il secondo dei due citati. Un nome che al momento ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) Ildi Ivan Juric, reduce da una stagione tutto sommato non male rispetto a quella precedente, dove i granata arrivarono a giocarsi la salvezza fino alla penultima giornata di campionato, adesso vuole porre le basi per un progetto solido che possa prima consolidarlo nella parte sinistra della classifica e poi, perché no, farlo affacciare in Europa. Il presidente Cairo e l’allenatore croato, con la dirigenza, stanno capendo su chi poter fare riferimento il prossimo anno. Solomon CalciomercatoTra Belotti che si allontana sempre di più dal capoluogo piemontese eormai al passo d’addio, le mire di mercato della società granata sono prevalentemente in attacco. Secondo quanto riporta Tuttosport, ci si sta concentrando in questo momento massimamente per sostituire il secondo dei due citati. Un nome che al momento ...

