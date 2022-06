Top Gun: Maverick, il produttore: "Una telefonata di Tom Cruise ha reso possibile realizzare il film!" (Di giovedì 2 giugno 2022) Intervistato da The Hollywood Reporter, Jerry Bruckeimer ha raccontato l'importanza di una telefonata di Tom Cruise ai fini della realizzazione di Top Gun: Maverick. Durante il Festival di Cannes, intervistato da The Hollywood Reporter, Jerry Bruckeimer ha raccontato l'importanza di una telefonata di Tom Cruise ai fini della realizzazione di Top Gun: Maverick. Jerry Bruckeimer ha raccontato di aver dovuto attendere più di 35 anni prima di poter sviluppare Top Gun: Maverick. A quanto pare, una telefonata di Tom Cruise alla Paramount sarebbe stata provvidenziale. Direttamente dal Festival di Cannes, il produttore ha detto: "Joe Kosinski aveva un quadernone di reference, un libro e un titolo. Ha raccontato lo sviluppo del ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 giugno 2022) Intervistato da The Hollywood Reporter, Jerry Bruckeimer ha raccontato l'importanza di unadi Tomai fini della realizzazione di Top Gun:. Durante il Festival di Cannes, intervistato da The Hollywood Reporter, Jerry Bruckeimer ha raccontato l'importanza di unadi Tomai fini della realizzazione di Top Gun:. Jerry Bruckeimer ha raccontato di aver dovuto attendere più di 35 anni prima di poter sviluppare Top Gun:. A quanto pare, unadi Tomalla Paramount sarebbe stata provvidenziale. Direttamente dal Festival di Cannes, ilha detto: "Joe Kosinski aveva un quadernone di reference, un libro e un titolo. Ha raccontato lo sviluppo del ...

