Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2022: Serhiy Kulish si aggiudica la finale della carabina 50m tre posizioni (Di giovedì 2 giugno 2022) Si è da poco conclusa la finale della carabina 50 metri tre posizione maschile, prova valida per la Coppa del Mondo di Tiro a segno 2022 che si sta svolgendo a Baku. L'ultimo atto ha avuto come protagonisti otto tiratori, ma con il consueto percorso a eliminazione sono rimasti in due in gara, e a vincere è stato Serhiy Kulish. L'ucraino ha avuto la meglio a discapito dell'indiano Swapnil Kusale con il punteggio di 16-10: praticamente perfetto Kulish in fase di Tiro nel momento decisivo, soprattutto nei suoi ultimi tre tiri messi a segno con il punteggio di, nell'ordine, 10.5, 10.9 e 10.7. Nulla da fare per Kusale che conquista comunque un ottimo ...

