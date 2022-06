Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2022: Antoaneta Kostadinova vince la finale di pistola 25m; seconda Major (Di giovedì 2 giugno 2022) Trionfo bulgaro nella pistola 25m femminile, gara valida per la Coppa del Mondo di Tiro a segno 2022 che si sta svolgendo a Baku; dopo esser stata la migliore nel suo Ranking Match, Antoaneta Kostadinova si è aggiudicata anche il Medal Match. La finale ha visto dunque l’atleta ungherese trionfare davanti all’ungherese Veronika Major (32 punti per Kostadinova, 27 per Major) che deve accontentarsi del secondo posto; l’ucraina Anastasiia Nimets ha conquistato il gradino più basso del podio, un terzo posto raggiunto con quota 18 (Major, al termine della sesta serie, è riuscita a fare di meglio di Nimets con 20 punti). Giornata positiva per ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Trionfo bulgaro nellafemminile, gara valida per ladeldiche si sta svolgendo a; dopo esser stata la migliore nel suo Ranking Match,si è aggiudicata anche il Medal Match. Laha visto dunque l’atleta ungherese trionfare davanti all’ungherese Veronika(32 punti per, 27 per) che deve accontentarsi del secondo posto; l’ucraina Anastasiia Nimets ha conquistato il gradino più basso del podio, un terzo posto raggiunto con quota 18 (, al termine della sesta serie, è riuscita a fare di meglio di Nimets con 20 punti). Giornata positiva per ...

