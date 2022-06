The Orville: New Horizons da oggi disponibile gratis per gli abbonati (Di giovedì 2 giugno 2022) Da oggi, giovedì 2 giugno, la terza stagione di The Orville: New Horizons è disponibile gratis per gli abbonati a Disney+. Inizialmente creata da Seth MacFarlane per il network televisivo statunitense Fox, a partire dalla terza stagione la serie televisiva The Orville è distribuita da Hulu. Il creatore de I Griffin veste anche i panni del protagonista Ed Mercer, capitano dell’equipaggio dell’astronave U.S.S. Orville, di cui fa parte anche l’ex moglie Kelly Grayson, interpretata dall’attrice Adrianne Palicky (Agents of S.H.I.E.L.D.). Di cosa parla The Orville: New Horizons? The Orville: New Horizons è ambientata quattrocento anni nel futuro e parla delle vicende della U.S.S. ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 2 giugno 2022) Da, giovedì 2 giugno, la terza stagione di The: Newper glia Disney+. Inizialmente creata da Seth MacFarlane per il network televisivo statunitense Fox, a partire dalla terza stagione la serie televisiva Theè distribuita da Hulu. Il creatore de I Griffin veste anche i panni del protagonista Ed Mercer, capitano dell’equipaggio dell’astronave U.S.S., di cui fa parte anche l’ex moglie Kelly Grayson, interpretata dall’attrice Adrianne Palicky (Agents of S.H.I.E.L.D.). Di cosa parla The: New? The: Newè ambientata quattrocento anni nel futuro e parla delle vicende della U.S.S. ...

