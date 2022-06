Terremoto Salernitana: rottura con Sabatini, anche Nicola a rischio (Di giovedì 2 giugno 2022) Un Terremoto ha travolto la Salernitana. La squadra è stata protagonista di una vera e propria impresa con la salvezza nel campionato di Serie A. I tifosi continuano a festeggiare il traguardo importantissimo per programmare il futuro, l’allenatore Davide Nicola è stato il protagonista numero uno. anche il ruolo dei dirigenti è stato di alto livello, in particolar modo quello di Walter Sabatini. E’ scoppiata la crisi tra il direttore sportivo e la Salernitana. L’accordo annunciato nei giorni scorsi non è stato ancora siglato. Nel corso dell’ultimo incontro sono nate delle divergenze che potrebbero portare alla clamorosa rottura. Il motivo dello scontro con Sabatini riguarderebbe i costi per l’intermediazione degli agenti nella compravendita di alcuni ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 2 giugno 2022) Unha travolto la. La squadra è stata protagonista di una vera e propria impresa con la salvezza nel campionato di Serie A. I tifosi continuano a festeggiare il traguardo importantissimo per programmare il futuro, l’allenatore Davideè stato il protagonista numero uno.il ruolo dei dirigenti è stato di alto livello, in particolar modo quello di Walter. E’ scoppiata la crisi tra il direttore sportivo e la. L’accordo annunciato nei giorni scorsi non è stato ancora siglato. Nel corso dell’ultimo incontro sono nate delle divergenze che potrebbero portare alla clamorosa. Il motivo dello scontro conriguarderebbe i costi per l’intermediazione degli agenti nella compravendita di alcuni ...

