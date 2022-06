Tennis: Roland Garros. Ruud in semifinale contro Cilic (Di giovedì 2 giugno 2022) Il norvegese piega nell'ultimo quarto il danese Rune in quattro set PARIGI (FRANCIA) - Sarà Casper Ruud a sfidare il croato Marin Cilic nella seconda semifinale del Roland Garros maschile, secondo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Il norvegese piega nell'ultimo quarto il danese Rune in quattro set PARIGI (FRANCIA) - Sarà Caspera sfidare il croato Marinnella secondadelmaschile, secondo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : TENNIS | Nadal ha eliminato in notturna il numero 1 del mondo e campione in carica Djokovic nei quarti di finale de… - Gazzetta_it : Parigi, è il giorno della #Trevisan. Sfida contro la Gauff alle 16.30. Alle 15 apre la Swiatek #RolandGarros - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROLAND GARROS, MARIN CILIC IN SEMIFINALE Battuto Rublev in cinque set: 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6… - Luxgraph : Diretta semifinale Roland Garros Trevisan-Gauff ore 16.30: come vederla in tv e in streaming… - cyclingpro : RT @GaiaPic: La cena da sola in camera, con il solito tonno scottato: certe imprese passano anche da riti, scaramanzia, routine. @MartinaTr… -