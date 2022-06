Tennis, Casper Ruud: “Giornata fantastica per il tennis norvegese! Voglio la finale, ma Cilic è in forma” (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel derby scandinavo che, ai quarti di finale del Roland Garros 2022, ha visto affrontarsi il danese Holger Rune e il norvegese Casper Ruud, quest’ultimo ha avuto la meglio in quattro set conquistandola semifinale del torneo parigino, dove affronterà il croato Marin Cilic. Dopo ben tre ore e 18 minuti di gioco, il 23enne norvegese ha battuto Rune per 3 set a 1 (6-1, 4-6, 7-6, 6-3) garantendosi la semifinale al Roland Garros, miglior risultato in carriera per lui in un torneo dello Slam. Davanti ci sarà Cilic, in una parte del tabellone rimasta priva di Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner. Al termine dell’incontro, Ruud ha voluto sottolineare l’importanza di questa vittoria per il movimento tennistico ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel derby scandinavo che, ai quarti didel Roland Garros 2022, ha visto affrontarsi il danese Holger Rune e il norvegese, quest’ultimo ha avuto la meglio in quattro set conquistandola semidel torneo parigino, dove affronterà il croato Marin. Dopo ben tre ore e 18 minuti di gioco, il 23enne norvegese ha battuto Rune per 3 set a 1 (6-1, 4-6, 7-6, 6-3) garantendosi la semial Roland Garros, miglior risultato in carriera per lui in un torneo dello Slam. Davanti ci sarà, in una parte del tabellone rimasta priva di Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner. Al termine dell’incontro,ha voluto sottolineare l’importanza di questa vittoria per il movimentotico ...

