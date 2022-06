Su Canale 5 il ritorno di New Amsterdam: domani al via la quarta stagione, le anticipazioni (Di giovedì 2 giugno 2022) Cambia la programmazione di Canale 5 per la prima serata del venerdì. Niente raddoppio settimanale dell’Isola dei famosi, arriva invece da Venerdì 3 giugno, in prima serata, IV stagione in prima visione assoluta di «New Amsterdam», acclamato medical drama con Ryan Eggold e serie di denuncia, dove clinici, paramedici e personale amministrativo hanno un’unica missione: prestare aiuto a chi ne ha bisogno. Gratuitamente. Negli USA. “Come posso aiutare” è il motto di Max, un dottore ma anche un dirigente per il suo ospedale al quale, ormai tutti, siamo affezionati. Gli ascolti di New Amsterdam ( che tra l’altro è anche in streaming su Netflix) non hanno mai entusiasmato, sin dalla prima stagione andata in onda su Canale 5 ma non si discute la qualità di una delle migliori serie americane ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 2 giugno 2022) Cambia la programmazione di5 per la prima serata del venerdì. Niente raddoppio settimanale dell’Isola dei famosi, arriva invece da Venerdì 3 giugno, in prima serata, IVin prima visione assoluta di «New», acclamato medical drama con Ryan Eggold e serie di denuncia, dove clinici, paramedici e personale amministrativo hanno un’unica missione: prestare aiuto a chi ne ha bisogno. Gratuitamente. Negli USA. “Come posso aiutare” è il motto di Max, un dottore ma anche un dirigente per il suo ospedale al quale, ormai tutti, siamo affezionati. Gli ascolti di New( che tra l’altro è anche in streaming su Netflix) non hanno mai entusiasmato, sin dalla primaandata in onda su5 ma non si discute la qualità di una delle migliori serie americane ...

Advertising

Teleblogmag : Chiusura in leggera risalita per #giustiziapertutti male #lafortuna ottimo ritorno per #bossincognito #Ascoltitv I… - UsmanShaniYous1 : RT @nicolasavoia: Dopo 8 settimane di programmazione, la 2ª parte di #BraveAndBeautiful raggiunge una media di 1.544.000 (17,63%) L'ascolt… - LeonorO43665348 : RT @nicolasavoia: Dopo 8 settimane di programmazione, la 2ª parte di #BraveAndBeautiful raggiunge una media di 1.544.000 (17,63%) L'ascolt… - metiamela : RT @nicolasavoia: Dopo 8 settimane di programmazione, la 2ª parte di #BraveAndBeautiful raggiunge una media di 1.544.000 (17,63%) L'ascolt… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 12,00 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta -