Studenti ucraini possono essere ammessi anche con valutazioni insufficienti. Lo prevede l’ordinanza del Ministero (Di giovedì 2 giugno 2022) E' in arrivo l'ordinanza ministeriale prevista dall’art. 46 “Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli Studenti ucraini” del decreto legge n. 50. Sull'ordinanza è arrivato il parere favorevole del CSPI. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 giugno 2022) E' in arrivo l'ordinanza ministeriale prevista dall’art. 46 “Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli” del decreto legge n. 50. Sull'ordinanza è arrivato il parere favorevole del CSPI. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Esami terza media e Maturità, possibile esonero studenti ucraini: in arrivo ordinanza. TESTO e parere CSPI - Civetta46262114 : RT @cislscuola: Il parere del CSPI sullo schema di ordinanza riguardante la valutazione degli studenti ucraini rifugiati in Italia https://… - MaddalenaGissi : RT @cislscuola: Il parere del CSPI sullo schema di ordinanza riguardante la valutazione degli studenti ucraini rifugiati in Italia https://… - cislscuola : Il parere del CSPI sullo schema di ordinanza riguardante la valutazione degli studenti ucraini rifugiati in Italia… - AleLin64 : Dal canale ufficiale Telegram del Presidente Zelenskiy. Oggi ha parlato ai bimbi Ucraini in Polonia ed agli student… -