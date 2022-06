Strage di Tulsa, ecco perché l'uomo ha ucciso i medici della Warren Clinic (Di giovedì 2 giugno 2022) L'uomo che ha ucciso 4 persone in un ospedale di Tulsa, Oklahoma, prima di togliersi la vita, si era lamentato per i dolori alla schiena, postumi di un intervento chirurgico. Secondo la polizia è questa la motivazione che ha portato Michael Louis, afroamericano di 45 anni, a presentarsi nel pomeriggio nel centro ortopedico Warren Clinic dov'era stato operato il 19 maggio, a cercare il suo chirurgo, Preston Phillips, e a vendicarsi. Louis era stato dimesso il 24 maggio ma aveva continuato a sentire dolori alla schiena. L'uomo aveva telefonato più volte al centro Clinico per segnalare la sua situazione. Louis ha chiamato per l'ultima volta Phillips, chiedendogli un aiuto. Poi, una volta messo giù il telefono, insoddisfatto della risposta è andato in uno ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) L'che ha4 persone in un ospedale di, Oklahoma, prima di togliersi la vita, si era lamentato per i dolori alla schiena, postumi di un intervento chirurgico. Secondo la polizia è questa la motivazione che ha portato Michael Louis, afroamericano di 45 anni, a presentarsi nel pomeriggio nel centro ortopedicodov'era stato operato il 19 maggio, a cercare il suo chirurgo, Preston Phillips, e a vendicarsi. Louis era stato dimesso il 24 maggio ma aveva continuato a sentire dolori alla schiena. L'aveva telefonato più volte al centroo per segnalare la sua situazione. Louis ha chiamato per l'ultima volta Phillips, chiedendogli un aiuto. Poi, una volta messo giù il telefono, insoddisfattorisposta è andato in uno ...

