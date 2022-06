Stefano De Martino, dopo le recenti dichiarazioni arriva il gesto inequivocabile (Di giovedì 2 giugno 2022) Prima Belèn Rodriguez, poi Stefano De Martino. Il gesto inequivocabile che fa impazzire i fan Un matrimonio fatto di alti e bassi in cui in tanti hanno sempre creduto ma che, non sempre, è stato fonte di felicità per Stefano De Martino e Belèn Rodriguez. Tra i due scoppia la passione ad Amici dietro le quinte dell’undicesima edizione del talent show1, era il 2012 e all’epoca il ballerino era ancora fidanzato di Emma Marrone. Com’è poi andata a finire lo sappiamo bene: la showgirl argentina e De Martino sono diventati genitori di Santiago nell’aprile 2013 e marito e moglie a settembre dello stesso anno. Poi la separazione nel dicembre 2015, il ricongiungimento nella primavera 2019 – durato solo un anno – e un ultimo ritorno di fiamma nel 2022. Insomma, la coppia non si ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Prima Belèn Rodriguez, poiDe. Ilche fa impazzire i fan Un matrimonio fatto di alti e bassi in cui in tanti hanno sempre creduto ma che, non sempre, è stato fonte di felicità perDee Belèn Rodriguez. Tra i due scoppia la passione ad Amici dietro le quinte dell’undicesima edizione del talent show1, era il 2012 e all’epoca il ballerino era ancora fidanzato di Emma Marrone. Com’è poi andata a finire lo sappiamo bene: la showgirl argentina e Desono diventati genitori di Santiago nell’aprile 2013 e marito e moglie a settembre dello stesso anno. Poi la separazione nel dicembre 2015, il ricongiungimento nella primavera 2019 – durato solo un anno – e un ultimo ritorno di fiamma nel 2022. Insomma, la coppia non si ...

Advertising

infoitcultura : Stefano De Martino spiazza sul ritorno con Belen/ 'Tutti hanno un amore tormentato' - infoitcultura : 'Stefano come va con Belen?', la risposta di De Martino a Costanzo è spiazzante - zazoomblog : “Tra me e Belen”. Stefano De Martino la domanda è a bruciapelo. E svela cosa sta succedendo - #Belen”. #Stefano… - redazionerumors : Stefano De Martino e Andrea Delogu insieme per le vie di Roma: nulla è come sembra… Leggi l'articolo completo su… - occhio_notizie : 'Stefano come va con Belen?', la risposta di De Martino a Costanzo è spiazzante #belenrodriguez #stefanodemartino -