Stasera Italia | Barbara Palombelli durissima con la dem Gualmini che | infuriata | lascia lo studio

Barbara Palombelli durissima con la dem Gualmini che, infuriata, lascia lo studio (Di giovedì 2 giugno 2022) Barbara Palombelli continua a far parlare di se e lo ha fatto anche questa volta durante una puntata di Stasera Italia. Sembra che la conduttrice abbia avuto un diverbio con un'ospite, ovvero Elisabetta Gualmini. Quest'ultima eurodeputata del Partito Democratico, ad un certo punto pare che si se ne sia proprio andata. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo. Stasera Italia, Barbara Palombelli ospita Elisabetta Gualmini Nel corso della puntata di Stasera Italia andata in onda mercoledì 1 giugno sembra proprio che la Gualmini abbia avuto uno scontro con la conduttrice Barbara Palombelli. Elisabetta è stata ...

