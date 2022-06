Spagna-Portogallo, Santos: “Cristiano Ronaldo? In panchina per scelta tecnica” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Cristiano Ronaldo? La sua assenza dal primo minuto non riguarda la gestione, ma si tratta di una scelta tecnica. Mi sembrava che fosse la scelta giusta all’inizio della partita. Volevo una squadra differente per quanto riguarda il lavoro e l’approccio al gioco. Cristiano era pronto a scendere in campo in caso di necessità e così ha fatto. Abbiamo giocato troppo con il portiere da dietro, fatto che ha concesso all’avversario un vantaggio, gli abbiamo lasciato il possesso palla e questo è quello che ho cercato di correggere nel secondo tempo”. Queste sono le parole significative di Fernando Santos al termine di Spagna-Portogallo, incontro valevole per la Nations League attualmente in corso. Il commissario tecnico dei lusitano ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “? La sua assenza dal primo minuto non riguarda la gestione, ma si tratta di una. Mi sembrava che fosse lagiusta all’inizio della partita. Volevo una squadra differente per quanto riguarda il lavoro e l’approccio al gioco.era pronto a scendere in campo in caso di necessità e così ha fatto. Abbiamo giocato troppo con il portiere da dietro, fatto che ha concesso all’avversario un vantaggio, gli abbiamo lasciato il possesso palla e questo è quello che ho cercato di correggere nel secondo tempo”. Queste sono le parole significative di Fernandoal termine di, incontro valevole per la Nations League attualmente in corso. Il commissario tecnico dei lusitano ha ...

