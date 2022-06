Advertising

SaCe86 : Gf Vip, Sonia Bruganelli e Laura Freddi parlano della loro rivalità legata a Paolo Bonolis - infoitcultura : Sonia Bruganelli piange per la figlia Silvia: “Mi insegna ‘Mamma, io sono così: accettalo’” - infoitcultura : Sonia Bruganelli arrabbiata in tv: ecco cosa è successo - zazoomblog : Sonia Bruganelli racconta la sua amicizia con Laura Freddi a Oggi è un altro giorno: «Era ‘na fregna all’inizio la… - stefanodonno75 : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Sonia Bruganelli si racconta tra Tv, social… -

conosciuta per esser e la moglie di Paolo Bonolis, in realtà è tanto altro. E' infatti una nota produttrice e da diversi anni lavora nel mondo della televisione, ma dietro le quinte. ...All'ottavo di gravidanza mi sono ritrovata a sapere che mia figlia doveva essere operata al cuore" : con queste paroleha aperto il discorso sulla malattia di sua figlia Silvia , ...Nello stesso anno è stata ospite del suo ex Paolo Bonolis a “Casa sdl”, ove è stata intervistata dalla sua attuale moglie Sonia Bruganelli. Le due sembrano essere in ottimi rapporti, come hanno ...Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis è stata ospite a Oggi è un altro giorno e sembra che abbia parlato del suo rapporto con Laura Freddi. Ma quali sono state le sue parole