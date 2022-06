Sollevamento pesi, HULK PIZZOLATO! Campione d’Europa col nuovo record del mondo, impresa titanica! (Di giovedì 2 giugno 2022) Antonino Pizzolato si conferma un agonista eccezionale e sale per la terza volta consecutiva sul trono d’Europa! Dopo gli ori di Batumi 2019 e Mosca 2021 nei -81 kg, il pesista siciliano centra il tris continentale a Tirana ma questa volta in una nuova categoria. Il bronzo olimpico di Tokyo ha infatti debuttato quest’oggi a livello internazionale nei -89 kg, demolendo il baby fenomeno bulgaro Karlos Nasar e firmando la miglior prestazione mondiale di sempre con 392 kg totali. Pizzolato entra in gara con un errore a 170 kg, misura che riesce poi a sollevare abbastanza agevolmente al secondo tentativo. Il siciliano, superato nel frattempo in classifica da altri tre atleti, si ripresenta in pedana con 175 kg sul bilanciere per la sua terza prova e completa un’alzata meravigliosa. In seguito nessuno riesce a fare meglio dell’azzurro, che vince così l’oro ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Antonino Pizzolato si conferma un agonista eccezionale e sale per la terza volta consecutiva sul trono! Dopo gli ori di Batumi 2019 e Mosca 2021 nei -81 kg, ilsta siciliano centra il tris continentale a Tirana ma questa volta in una nuova categoria. Il bronzo olimpico di Tokyo ha infatti debuttato quest’oggi a livello internazionale nei -89 kg, demolendo il baby fenomeno bulgaro Karlos Nasar e firmando la miglior prestazione mondiale di sempre con 392 kg totali. Pizzolato entra in gara con un errore a 170 kg, misura che riesce poi a sollevare abbastanza agevolmente al secondo tentativo. Il siciliano, superato nel frattempo in classifica da altri tre atleti, si ripresenta in pedana con 175 kg sul bilanciere per la sua terza prova e completa un’alzata meravigliosa. In seguito nessuno riesce a fare meglio dell’azzurro, che vince così l’oro ...

