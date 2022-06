Soleil Sorge, salta in extremis la sua partecipazione all’Isola dei Famosi? Il motivo è surreale (Di giovedì 2 giugno 2022) Possibile ritiro ancor prima di cominciare L’Isola dei Famosi per l’influencer Soleil Sorge, che dovrebbe sbarcare in Honduras molto presto Nella puntata de l’Isola dei Famosi 2022 andata in onda il 30 maggio scorso, la conduttrice Ilary Blasi ha confermato le indiscrezioni. Stanno per entrare nel reality due volti già ben noti al grande pubblico: L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Possibile ritiro ancor prima di cominciare L’Isola deiper l’influencer, che dovrebbe sbarcare in Honduras molto presto Nella puntata de l’Isola dei2022 andata in onda il 30 maggio scorso, la conduttrice Ilary Blasi ha confermato le indiscrezioni. Stanno per entrare nel reality due volti già ben noti al grande pubblico: L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

fanpage : Vera Gemma e Soleil Sorge potrebbero fare giusto una comparsa all’#IsoladeiFamosi, pare infatti che le due naufragh… - Cardican1 : Oggi molte persone hanno sfoggiato i costumi bandane e altro di una collezione bellissima si chiama ??STATEOFSOLEIL… - soleil_sorge : @sisonokevin @Soleil_stasi È spettacolare ? - icarvsplume : RT @sonoingenua_: La faccia di Mercedesz Herger non appena sbarcherà sull’isola Soleil Anastasia Sorge e le ruberà la scena???? #isola #sol… - blogtivvu : Isola dei Famosi, Soleil Sorge e Vera Gemma come un gatto in tangenziale: ecco perché -