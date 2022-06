Sit-in antimilitarista a Roma: ”No alla parata della guerra” (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – “No alla parata della guerra”. Lo affermano gli attivisti di Potere al Popolo, che si sono riuniti stamattina, 2 giugno, insieme ad altre forze politiche e sociali a largo Argentina, per un sit in antimilitarista e di opposizione alle politiche belliciste del governo Draghi e della Nato. “Il popolo italiano ripudia la guerra, chiediamo stop all’invio di armi e alle sanzioni economiche. Pretendiamo il cessate il fuoco e una soluzione diplomatica. Questa guerra sta pesando sulle classi popolari che stanno pagando il prezzo più alto, con incremento del costo della vita e un’inflazione galoppante a fronte di salari fermi da oltre 30 anni. In tutto questo il governo Draghi ha decretato l’aumento delle spese militari e la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – “No”. Lo affermano gli attivisti di Potere al Popolo, che si sono riuniti stamattina, 2 giugno, insieme ad altre forze politiche e sociali a largo Argentina, per un sit ine di opposizione alle politiche belliciste del governo Draghi eNato. “Il popolo italiano ripudia la, chiediamo stop all’invio di armi e alle sanzioni economiche. Pretendiamo il cessate il fuoco e una soluzione diplomatica. Questasta pesando sulle classi popolari che stanno pagando il prezzo più alto, con incremento del costovita e un’inflazione galoppante a fronte di salari fermi da oltre 30 anni. In tutto questo il governo Draghi ha decretato l’aumento delle spese militari e la ...

