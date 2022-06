“Silenzio Usa” sulle violenze israeliane, le dichiarazioni di Abu Mazen (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu – Il presidente palestinese Abu Mazen ha denunciato in una telefonata con il segretario di stato Antony Blinken “il Silenzio Usa” e quello “della comunità internazionale” sulle “provocazioni e le pratiche israeliane, che violano palesemente il diritto internazionale”. Lo ha riferito l’agenzia Wafa, secondo cui Abu Mazen ha voluto sottolineare che “l’attuale situazione non può essere tollerata in assenza di un orizzonte politico e di protezione internazionale per il popolo palestinese”. Per questo il presidente ha poi dichiarato che saranno adottate “misure per far fronte a questa escalation israeliana”. Abu Mazen vs Blinken L’amministrazione Usa – ha aggiunto Abu Mazen, sempre secondo la Wafa – deve “trasformare le sue parole in azioni”, e non si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu – Il presidente palestinese Abuha denunciato in una telefonata con il segretario di stato Antony Blinken “ilUsa” e quello “della comunità internazionale”“provocazioni e le pratiche, che violano palesemente il diritto internazionale”. Lo ha riferito l’agenzia Wafa, secondo cui Abuha voluto sottolineare che “l’attuale situazione non può essere tollerata in assenza di un orizzonte politico e di protezione internazionale per il popolo palestinese”. Per questo il presidente ha poi dichiarato che saranno adottate “misure per far fronte a questa escalation israeliana”. Abuvs Blinken L’amministrazione Usa – ha aggiunto Abu, sempre secondo la Wafa – deve “trasformare le sue parole in azioni”, e non si ...

