Signorini ricoverato d'urgenza al San Raffaele, la paura e il mistero: che cosa lo ha colpito? (Di giovedì 2 giugno 2022) Alfonso Signorini ha spiazzato tutti con una rivelazione inaspettata riversata nel suo ultimo editoriale di Chi Magazine. Il direttore ha confessato di essere stato ricoverato un paio di giorni all'ospedale San Raffaele di Milano senza però spiegarne le ragioni. Il direttore ha scritto un lungo articolo di ringraziamento per tutto il personale sanitario che lo ha seguito e supportato durante la sua permanenza dichiarando, a un certo punto, di essersi anche dovuto sottoporre a un'anestesia anche se lui si era recato all'ospedale solo per dei semplici esami di controllo. Non si sa ancora nulla sulle sue condizioni di salute e il motivo del ricovero, però Signorini ha tenuto a chiarire: "Mentre mi trovavo dietro un paravento in attesa dell'anestesia (è il momento più brutto, in cui ti senti veramente solo), è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Alfonsoha spiazzato tutti con una rivelazione inaspettata riversata nel suo ultimo editoriale di Chi Magazine. Il direttore ha confessato di essere statoun paio di giorni all'ospedale Sandi Milano senza però spiegarne le ragioni. Il direttore ha scritto un lungo articolo di ringraziamento per tutto il personale sanitario che lo ha seguito e supportato durante la sua permanenza dichiarando, a un certo punto, di essersi anche dovuto sottoporre a un'anestesia anche se lui si era recato all'ospedale solo per dei semplici esami di controllo. Non si sa ancora nulla sulle sue condizioni di salute e il motivo del ricovero, peròha tenuto a chiarire: "Mentre mi trovavo dietro un paravento in attesa dell'anestesia (è il momento più brutto, in cui ti senti veramente solo), è ...

