Si gioca la Nations League: calendario, formula e date. Perché è importante per l’Italia (Di giovedì 2 giugno 2022) E’ iniziata la Nations League, una competizione che preannuncia grande spettacolo. Il torneo ha preso il via con la partita Polonia-Galles, la gara si è conclusa sul risultato di 2-1 con i gol siglati Kaminski e Swiderski. Si tratta di una competizione che è nata nel 2018 con l’obiettivo di eliminare le amichevoli e dare l’opportunità alle Nazionali di vincere un trofeo. Partecipano tutte le nazionali del continente europeo, in totale 55 ma la Russia è stata esclusa a causa della guerra contro l’Ucraina. E’ suddivisa in 4 leghe: le squadre più forti sono in Lega A, le cenerentole sono in Lega D. Sono 16 in Lega A, 16 in Lega B, 16 in Lega C e 7 in Lega D. Il torneo inizia con una fase a gironi. Al termine delle 6 giornate si determinano le classifiche: le 4 vincitrici dei 4 gironi della Lega, sono le 4 semifinaliste per la vittoria del titolo. Le ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 2 giugno 2022) E’ iniziata la, una competizione che preannuncia grande spettacolo. Il torneo ha preso il via con la partita Polonia-Galles, la gara si è conclusa sul risultato di 2-1 con i gol siglati Kaminski e Swiderski. Si tratta di una competizione che è nata nel 2018 con l’obiettivo di eliminare le amichevoli e dare l’opportunità alle Nazionali di vincere un trofeo. Partecipano tutte le nazionali del continente europeo, in totale 55 ma la Russia è stata esclusa a causa della guerra contro l’Ucraina. E’ suddivisa in 4 leghe: le squadre più forti sono in Lega A, le cenerentole sono in Lega D. Sono 16 in Lega A, 16 in Lega B, 16 in Lega C e 7 in Lega D. Il torneo inizia con una fase a gironi. Al termine delle 6 giornate si determinano le classifiche: le 4 vincitrici dei 4 gironi della Lega, sono le 4 semifinaliste per la vittoria del titolo. Le ...

Advertising

infoitsport : La prossima partita dell’Italia tra pochi giorni: quando gioca in Nations League, data e orario - fisco24_info : Finalissima Italia-Argentina, che figuraccia: azzurri battuti 0-3. Ora tocca ripartire: Dopo il gol di Lautaro gli… - sportli26181512 : Nations League, oggi si gioca Spagna-Portogallo: chance per Rafael Leao: Questa sera alle 20.45, al Benito Villamar… - MilanNewsit : Nations League, oggi si gioca Spagna-Portogallo: chance per Rafael Leao - zazoomblog : Calendario Nations League chi gioca oggi: orari partite 2 giugno programma tv streaming - #Calendario #Nations… -