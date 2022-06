Serie A, l'Olimpia Milano vince anche Gara 3 contro Sassari e raggiunge la Virtus Bologna in finale (Di giovedì 2 giugno 2022) L’Olimpia Milano batte ancora il Banco di Sardegna Sassari in Gara 3 (69-87) e vola in finale: sfiderà la Virtus Segafredo Bologna e sarà il 4° confronto nella storia della Serie A nelle sfide scudetto tra le due... Leggi su europa.today (Di giovedì 2 giugno 2022) L’batte ancora il Banco di Sardegnain3 (69-87) e vola in: sfiderà laSegafredoe sarà il 4° confronto nella storia dellaA nelle sfide scudetto tra le due...

Advertising

backdoor_pod : L’@OlimpiaMI1936 vince per 69-87 gara 3 con la @dinamo_sassari e chiude la serie sul 3-0. Grande prova di Tommaso… - RedazioneLaNews : #Milano Olimpia, è ancora finale contro la Virtus - rep_milano : Basket, l'Olimpia Milano vince a Sassari: serie sul 3-0, è in finale con la Virtus Bologna - infoitsport : LBA Playoff | Olimpia, Ettore Messina commenta serie e recupero Melli - SportRepubblica : Basket, l'Olimpia Milano vince a Sassari: serie sul 3-0, è in finale con la Virtus Bologna -