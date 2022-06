Sergio Oliveira addio Roma | retroscena dietro il mancato riscatto

(Di giovedì 2 giugno 2022) E’ stata una stagione particolare per lache ha vinto la Conference League; uno dei protagonisti,, potrebbe non restare. La stagione dellaha vissuto di alti e bassi nonostante l’arrivo di Mourinho; il tecnico portoghese ha avuto bisogno di tempo (ed è dovuto passare da sconfitte pesanti come il sei a uno subito a Bodo) per trovare la giusta strada da percorrere. Una mano è arrivata, senza ombra di dubbio, dal mercato di gennaio e dall’arrivo di. Il centrocampista, in prestito dal Porto, ha avuto un ruolo fondamentale nel centrocampo giallorosso e soprattutto ha portato quell’esperienza decisiva per andare a vincere il primo titolo europeo, la Conference League. LaPresseVoluto a gennaio, ottenuto in prestito e risultato determinante nel corso ...

Il primo è stato Rui Patricio , acquistato dal Wolverhampton, poi a gennaio è arrivatoin prestito dal Porto, il cui futuro è ancora in bilico. Le possibilità che la colonia ...Anche la permanenza diè a rischio , la Roma non è ancora convinta fino in fondo e soprattutto il Porto al momento non è orientato a concedere sconti, per cui è molto probabile che ...E' stata una stagione particolare per la Roma che ha vinto la Conference League; uno dei protagonisti, Sergio Oliveira, potrebbe non restare.Sergio Oliveira al fantacalcio La Roma per ora non lo riscatterà, ma è al lavoro per farlo, alle sue condizioni. Lo svela il Corriere dello Sport oggi: “Lo stesso Sergio Oliveira, che era in prestito ...