Serbia-Norvegia | gol di Haaland | è 0-1 VIDEO

(Di giovedì 2 giugno 2022) E’ Ervinga sbloccare il match traa Belgrado, valido per la prima giornata della Nations League 2022/2022. Il neo acquisto del Manchester City non può sbagliare il tocco vincente davanti alla porta dopo un bel cross di Padersen dalla destra, gol che porta i norvegesi in vantaggio dopo 27 minuti dal fischio d’inizio. SportFace.

Advertising

JackMaretti96 : RT @cmdotcom: #NationsLeague LIVE: quattro partite alle 18. Stasera Spagna-Portogallo, Repubblica Ceca-Svizzera e Serbia-Norvegia. https://… - sportface2016 : #SerbiaNorvegia, gol di #Haaland: è 0-1 (VIDEO) - zazoomblog : Serbia-Norvegia le formazioni ufficiali: cinque 'italiani' sfidano Haaland - #Serbia-Norvegia… - sportli26181512 : Serbia-Norvegia, le formazioni ufficiali: cinque 'italiani' sfidano Haaland: Ecco le formazioni ufficiali di Serbia… - sportface2016 : #NationsLeague #SerbiaNorvegia , le formazioni ufficiali -

Stesso pronostico anche per, dove nonostante l'assenza di Vlahovic ci sarà Mitrovic protagonista indiscusso della promozione del Fulham in Premier League a sfidare Haaland in una ...è una partita valida per la prima giornata di Nations League ed è in programma giovedì alle 20:45: tv, formazioni e pronostici.- giovedì ore 20:45 Tra i gironi di ...Scenderanno in campo tra più di un'ora Serbia e Norvegia, per la prima giornata di Nations League, Lega B. Di seguito le formazioni ufficiali, che vedono ben sei calciatori provenienti ...Serbia - Norvegia Uefa Nations League 2022. Diretta Live, orario, formazioni, dove vederla - su Virgilio Sport ...