“Senza dirci addio” | un nuovo episodio della saga dell’ex cronista di nera Dario Corbo

Lo scrittore viareggino Giampaolo Simi è uno degli interpreti più interessanti del nuovo giallo italiano e le caratteristiche che avevamo intravisto nei libri precedenti si confermano in questo suo ultimo "Senza dirci addio (pagg. 400, euro 16; Sellerio)", un nuovo episodio della saga dell'ex cronista di nera Dario Corbo, ora responsabile comunicazione della Fondazione artistica Beckford. Mentre suo figlio Luca, ex calciatore di belle speranze, è sotto processo per la sua non partecipazione allo stupro di una ragazza, accade che Giulia – sua moglie – perda la vita in uno strano incidente stradale in una terra di nessuno tra Prato e Firenze.

