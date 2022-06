Se solo la Germania fosse rigorosa sull’Ucraina come lo era sul debito (Di giovedì 2 giugno 2022) Sulla gestione della guerra in Ucraina è forse il caso che la Germania, e in particolare Olaf Scholz, inizi a ragionare alla tedesca, cioè come l’establishment politico-economico tra Berlino e Francoforte nel decennio passato sui temi macroeconomici. Dallo scoppio della crisi dei debiti sovrani le autorità tedesche hanno messo gli altri paesi europei, in particolare quelli mediterranei, di fronte alle proprie responsabilità: per avere un’Unione economica efficiente e sostenibile è necessario fare le riforme strutturali, tenere in ordine i conti e ridurre il debito pubblico. Paesi come Grecia, Italia, Spagna e Portogallo, colpiti da choc esterni aggravati da disfunzioni dell’eurozona, erano comunque responsabili della propria condizione perché hanno evitato una sana e prudente gestione dell’economia esponendosi a rischi ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 giugno 2022) Sulla gestione della guerra in Ucraina è forse il caso che la, e in particolare Olaf Scholz, inizi a ragionare alla tedesca, cioèl’establishment politico-economico tra Berlino e Francoforte nel decennio passato sui temi macroeconomici. Dallo scoppio della crisi dei debiti sovrani le autorità tedesche hanno messo gli altri paesi europei, in particolare quelli mediterranei, di fronte alle proprie responsabilità: per avere un’Unione economica efficiente e sostenibile è necessario fare le riforme strutturali, tenere in ordine i conti e ridurre ilpubblico. PaesiGrecia, Italia, Spagna e Portogallo, colpiti da choc esterni aggravati da disfunzioni dell’eurozona, erano comunque responsabili della propria condizione perché hanno evitato una sana e prudente gestione dell’economia esponendosi a rischi ...

