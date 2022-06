“Se non fai quello che voglio ti ammazzo”: espulso marocchino che per 20 anni ha abusato e vessato la moglie (Di giovedì 2 giugno 2022) «Se non fai quello che voglio ti ammazzo». La minaccia brutale si traduceva puntualmente in aggressione sessuale per la moglie di un marocchino 59enne con casa in Brianza, irregolare da diversi anni e gravato da gravi precedenti penali. Un uomo che, per 20 anni, ha costretto la moglie a subire violenze fisiche e abusi psicologici. E che solo ieri le autorità sono riuscite ad espellere dall’Italia ed espatriare. La Questura di Monza, che ne ha eseguito l’accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino, ieri ha dato seguito a tutte le pendenze penali e alle richieste di rimpatrio che le questure di Milano e Pavia hanno mosso e poi disposte dal Questore della Provincia. Un uomo socialmente pericoloso nei confronti del quale ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 giugno 2022) «Se non faicheti». La minaccia brutale si traduceva puntualmente in aggressione sessuale per ladi un59enne con casa in Brianza, irregolare da diversie gravato da gravi precedenti penali. Un uomo che, per 20, ha costretto laa subire violenze fisiche e abusi psicologici. E che solo ieri le autorità sono riuscite ad espellere dall’Italia ed espatriare. La Questura di Monza, che ne ha eseguito l’accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino, ieri ha dato seguito a tutte le pendenze penali e alle richieste di rimpatrio che le questure di Milano e Pavia hanno mosso e poi disposte dal Questore della Provincia. Un uomo socialmente pericoloso nei confronti del quale ...

jficouldfly_ : @veehelll perché non capiscono il bene che fai - James_Pz27 : @PattyPeixinha @age_of_VIRGO @Huffle_the_puff @PTovvv @Ale1000C @Psyclo_Bo @PBerizzi @repubblica @ChiediLeProve… - louisxvsun : RT @devrijw1s: comunque la domanda non dovrebbe essere “come si fa a tradire Shakira?”, la domanda è “come fai a tradire tua moglie e la ma… - hyunjindickbig : RT @mjnqi: la gente che copia ogni cosa che fai, il modo in cui scrivi, ciò che scrivi, i tuoi pensieri, il tuo modo di parlare, il tuo mod… - kassandrafedele : Apro Twitter - Pique avrebbe tradito Shakira e avrebbe fatto una merdata non per le corna ma perché insomma come f… -