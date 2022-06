Advertising

Gazzettino : Scossa elettrica sotto la doccia, ragazzo di 13 anni in rianimazione a Casarano - occhio_notizie : Le condizioni del tredicenne sono apparse subito serie - corrmezzogiorno : #Bari Casarano, scossa elettrica sotto la doccia: 13enne in rianimazione - callixsto : preso la scossa staccando una presa elettrica? fatto. - infoiteconomia : Scossa Bmw, ecco la nuova X1, ora anche tutta elettrica -

ilmessaggero.it

Il ragazzo stava facendo la doccia quando è stato raggiunto da unache gli ha prodotto un arresto cardiaco. Le condizioni del tredicenne sono apparse subito serie vista la probabile ......alla classifica un'importante. Ma dopo la conosciutissima pista di Berlino (nel 2020 condizionato dalla pandemia ci si è corso addirittura sei volte in una decina di giorni) la serie... Scossa elettrica sotto la doccia, ragazzo di 13 anni in rianimazione a Casarano Un ragazzo di tredici anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Casarano (provincia di Lecce) al termine di un'esperienza da incubo vissuta nella sua abitazione. Il ...Ragazzo folgorato da scossa elettrica mentre fa la doccia: tragedia a Lecce. Le condizioni del tredicenne sono apparse subito serie ...