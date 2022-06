Sconcerti | la Nazionale non rappresenta nemmeno più il campionato È un riassunto venuto male

(Di giovedì 2 giugno 2022) È stata una vera lezione di calcio. Siamo stati spesso in questi anni arginati o battuti, ma non dominati. Stavolta si è avuta nettissima la sensazione della differenza. L’Argentina è stata sempre superiore, una squadra e una somma di individualità molto alta”. Lo scrive, sul Corriere della Sera, Mariocommentando la sconfitta dell’Italia di ieri sera, contro la squadra di Messi. “I migliori italiani del, gente osannata, indicata ai posteri, tutta saltata, quasi schernita. Tutti personaggi di una tragedia di cui si è perduto il motivo”. “In questo momento l’Italia non è più una squadra. Ha perso il bisogno di correre, lo spirito del gruppo. Siamo stati dentro la partita per un quarto d’ora, a metà gara. Poi più niente. Sono naufragati tutti gli esperimenti, ma anche i vecchi pilastri”. E ancora: “La...

