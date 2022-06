(Di giovedì 2 giugno 2022) Le porte del calciosi preparano sempre più alla riapertura: il tempo passa e le voci si fanno sempre più insistenti e ridondanti, in Italia ma non solo. Anche ilè stato coinvolto in diversi rumors die uno di questi è arrivato proprio quest’oggi direttamente da, con il quotidiano Il Tempo: il giornale capitolino ha riportato nell’edizione odierna di un possibiletra gli azzurri e ladi Maurizio Sarri, sempre attento ai suoi ex calciatori. Piotr Zielinski calcio(Getty Images) Zielinski allaper Luis Alberto? L’indiscrezione Incredibile notizia lanciata da Il Tempo nella sue edizione odierna: secondo quanto riportato dal quotidiano capitolino, lae il ...

C'era stato lodi promesse e di documenti, ieri sono arrivate le firme a Castelfranco di ... Non c'era più da giocare sull'effetto, ora va solo deciso quando pubblicare il comunicato. ......sta comunque valutando come abbassare la parte cash e contemporaneamente sta spingendo per inserire eventualmente Rovella come pedina dial posto del Piacentino... Vice Vlahovic: a... Scambio a sorpresa tra Napoli e Lazio Da Roma lanciano la bomba di mercato Il giornalista di Radio Marte ha risposto alle domande dei tifosi sul futuro di Piotr Zielinski, dato in uscita dal Napoli.Nel possibile scambio con Zaniolo, infatti ... Per arrivare agli obiettivi prefissati non si possono escludere scambi, anche a sorpresa. La vicenda di Saelemaekers è emblematica.