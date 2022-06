Sanzioni Ue alla Russia | slitta l’approvazione | Ungheria chiede esclusione patriarca Kirill Bombe nell’oblast di Leopoli

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Sanzioni alla Russia stanno creando gravi problemi all'economia italiana. Esportazioni da Italia in calo… - AngeloCiocca : Orban blocca sesto pacchetto sanzioni Ue (quindi l’embargo sul petrolio alla Russia). Cosa vi dicevo qualche giorno… - ladyonorato : Un altro esponente di “estrema destra” che osa contestare l’utilità delle sanzioni alla Russia! - SorryNs : RT @Amarizona17: Con le sanzioni alla Russia volute dal lucertolone, 8mila famiglie siciliane rischiano di restare senza stipendio. - FirenzePost : Sanzioni Ue alla Russia: slitta l’approvazione, Ungheria chiede esclusione patriarca Kirill. Bombe nell’oblast di L… -

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito una "follia" bombardare "cieca" l'area. ... Ore 05:42 - Orban blocca ancora il pacchettoe slitta l'ok Ue Si è conclusa con un nulla ...... secondo le quali l'Arabia Saudita è consapevole dei rischi attuali legati alle nuove...Uniti considerano una "vittoria della democrazia" la richiesta di Svezia e Finlandia di aderire...• La guerra in Ucraina è arrivata al 99esimo giorno, l’avanzata dei russi nell’est in questa fase del conflitto pare inarrestabile. • Sale la tensione sull'asse Mosca-Washington, dopo che Joe Biden ha ...Da quando è scoppiata la guerra l'impianto siciliano lavora solo petrolio proveniente da Mosca. Lo stesso che nei prossimi mesi verrà stoppato con l'embargo totale via nave deciso da Bruxelles. Sindac ...