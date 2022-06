Sanzioni, l’arma a doppio taglio dell’Europa: non ridurranno le capacità militari di Mosca. Avranno impatti negativi sulla stessa Unione (Di giovedì 2 giugno 2022) I combattimenti in Ucraina proseguono, con una apparentemente lenta ma relativamente costante acquisizione di controllo russo sui territori ucraini. Dopo Mariupol, ora sembra prossima alla totale occupazione anche la città di Severodonetsk. Ovviamente, in caso di una controffensiva ucraina tali territori potrebbero in futuro tornare sotto il controllo di Kiev. Movimenti avanti e indietro della linea di contatto sono prevedibili in una guerra combattuta con unità meccanizzate e corazzate tra forze armate tra loro non così sbilanciate per capacità, come lo erano invece quelle che abbiamo visto in Iraq nel 1990 e nel 2003. Comunque, al momento, la situazione operativa appare svilupparsi in favore dei russi. Il conflitto durerà? Certamente i combattimenti dureranno fino a quando entrambe le parti sul terreno non saranno convinte che sia per loro meno conveniente continuare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) I combattimenti in Ucraina proseguono, con una apparentemente lenta ma relativamente costante acquisizione di controllo russo sui territori ucraini. Dopo Mariupol, ora sembra prossima alla totale occupazione anche la città di Severodonetsk. Ovviamente, in caso di una controffensiva ucraina tali territori potrebbero in futuro tornare sotto il controllo di Kiev. Movimenti avanti e indietro della linea di contatto sono prevedibili in una guerra combattuta con unità meccanizzate e corazzate tra forze armate tra loro non così sbilanciate per, come lo erano invece quelle che abbiamo visto in Iraq nel 1990 e nel 2003. Comunque, al momento, la situazione operativa appare svilupparsi in favore dei russi. Il conflitto durerà? Certamente i combattimenti dureranno fino a quando entrambe le parti sul terreno non saranno convinte che sia per loro meno conveniente continuare ...

