Sanzioni, arriva il sesto pacchetto che blocca il petrolio via mare. La benzina supera già i 2 euro (Di giovedì 2 giugno 2022) Il sesto pacchetto delle Sanzioni anti-russe è stato adottato dalla riunione degli ambasciatori dei 27 Paesi membri. Include l’embargo graduale al petrolio in arrivo via mare in europa con deroghe per il greggio via oleodotti. Il patriarca Kirill escluso dalle Sanzioni Per superare le obiezioni dell’Ungheria, nel sesto pacchetto di Sanzioni è stato escluso il patriarca russo ortodosso Kirill. La Russia reagisce con una dichiarazione del portavoce Pezkov: “Mosca non svenderà il suo petrolio, questo è certo”. Peskov ha quindi spiegato ai giornalisti che il flusso di petrolio viene reindirizzato quando la domanda diminuisce su un mercato e aumenta in un altro. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 giugno 2022) Ildelleanti-russe è stato adottato dalla riunione degli ambasciatori dei 27 Paesi membri. Include l’embargo graduale alin arrivo viainpa con deroghe per il greggio via oleodotti. Il patriarca Kirill escluso dallePerre le obiezioni dell’Ungheria, neldiè stato escluso il patriarca russo ortodosso Kirill. La Russia reagisce con una dichiarazione del portavoce Pezkov: “Mosca non svenderà il suo, questo è certo”. Peskov ha quindi spiegato ai giornalisti che il flusso diviene reindirizzato quando la domanda diminuisce su un mercato e aumenta in un altro. LEGGI ...

