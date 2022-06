Santa Marinella, Maurizio Passamonti è il nuovo delegato al controllo del territorio (Di giovedì 2 giugno 2022) Santa Marinella – Il Sindaco Pietro Tidei ha affidato a Maurizio Passamonti la delega in materia di controllo del territorio. “Un importante conferimento – si legge nella nota del Sindaco – volto a valorizzare e promuovere l’educazione civile e ambientale per il mantenimento del verde e dell’ambiente. Sarà garantito un monitoraggio costante sul territorio finalizzato alla pulizia e salvaguardia delle aree verdi, alla tutela della sicurezza stradale e alla valorizzazione del suolo urbano”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinellailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 giugno 2022)– Il Sindaco Pietro Tidei ha affidato ala delega in materia didel. “Un importante conferimento – si legge nella nota del Sindaco – volto a valorizzare e promuovere l’educazione civile e ambientale per il mantenimento del verde e dell’ambiente. Sarà garantito un monitoraggio costante sulfinalizzato alla pulizia e salvaguardia delle aree verdi, alla tutela della sicurezza stradale e alla valorizzazione del suolo urbano”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

