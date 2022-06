San Felice a Cancello, si dimettono in 10: cade l’amministrazione Ferrara (Di giovedì 2 giugno 2022) Si è conclusa in anticipo rispetto alla scadenza del mandato, causa dimissioni di dieci consiglieri comunali, l’esperienza amministrativa del sindaco di San Felice a Cancello (Caserta) Giovanni Ferrara. Questi paga le tante tensioni esistenti nella sua maggioranza, che già in passato lo avevano portato per due volte – – la prima nel 2019 subito dopo l’elezione a sindaco, la seconda nel 2021 – a presentare le dimissioni, poi sempre revocate. Questa volta è venuta meno la stessa maggioranza dopo che martedì la riunione del Consiglio comunale sul bilancio è andata deserta, per cui per Ferrara è finita l’avventura alla guida di uno dei comuni più importanti della Valle di Suessola. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 giugno 2022) Si è conclusa in anticipo rispetto alla snza del mandato, causa dimissioni di dieci consiglieri comunali, l’esperienza amministrativa del sindaco di San(Caserta) Giovanni. Questi paga le tante tensioni esistenti nella sua maggioranza, che già in passato lo avevano portato per due volte – – la prima nel 2019 subito dopo l’elezione a sindaco, la seconda nel 2021 – a presentare le dimissioni, poi sempre revocate. Questa volta è venuta meno la stessa maggioranza dopo che martedì la riunione del Consiglio comunale sul bilancio è andata deserta, per cui perè finita l’avventura alla guida di uno dei comuni più importanti della Valle di Suessola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

