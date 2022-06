Salvini: «Viaggio a Mosca? I contatti proseguono. Spero di incontrare Lavrov» (Di giovedì 2 giugno 2022) Al momento è stato congelato, ma Matteo Salvini spiega che il suo Viaggio a Mosca non è un progetto accantonato. «I contatti continuano - ha detto il leader della Lega dopo... Leggi su ilmattino (Di giovedì 2 giugno 2022) Al momento è stato congelato, ma Matteospiega che il suonon è un progetto accantonato. «Icontinuano - ha detto il leader della Lega dopo...

Advertising

fanpage : 'Il suo obiettivo non è la pace'. @robertosaviano ricostruisce ai nostri microfoni il rapporto del leader della… - fanpage : Matteo Salvini vuole andare a Mosca per parlare con Putin di pace, un ruolo, quello di mediatore, che non gli appar… - gennaromigliore : La trattativa segreta con l’ambasciatore russo, il consulente al soldo di Putin, il viaggio premio a Mosca spacciat… - messveneto : La Papessa Francesca Chaouqui prende le distanze da Capuano: “Non c’entro niente con lui”: La pr vicina a Salvini n… - AlessiaRufino : RT @Ma_r_coo: Lungi da me difendere Salvini, che mi ha tradito, però mi chiedo e vi chiedo, Letta, Serracchiani etc… vogliono che Salvini r… -