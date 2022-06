(Di giovedì 2 giugno 2022) Chi si frega le mani rimane in silenzio. Sono i tre ministri di. Renato Brunetta, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini che sulla linea atlantista... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Carmeli33392291 : Il viaggio prima annunciato e poi (di fatto) annullato di Matteo Salvini a Mosca in veste di mediatore arroventa il… - SecolodItalia1 : Ucraina, il viaggio di Salvini a Mosca imbarazza l’alleato Pd: «Riferisca a Draghi e al Parlamento»… -

Il Foglio

soprattutto palazzo Chigi e il governo, di cuifa parte, che si presenta a Bruxelles al Consiglio straordinario europeo dove devono essere prese importanti decisioni su questa ...Il tema Ucraina è caro anche ache ribadisce la linea, di pungolo se non di critica nei ... La pace non mimai". Da Di Maio sul tema armi arriva solo una puntualizzazione : "Fino ad ... Salvini imbarazza il Cav. e ricompatta Forza Italia: niente lista unica alle elezioni Lo scivolone moscovita del leader della Lega fa balzare di gioia i tre ministri azzurri. Ma costringe anche Berlusconi a prendere le distanze dal capo del Carroccio. Barelli: "Nessun progetto unitario ...La guerra in Ucraina non accenna a fermarsi, il blocco del grano potrebbe scatenare una crisi e un possibile viaggio a Mosca di Salvini ha scatenato reazioni contrastanti da parte del governo.