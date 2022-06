Salernitana | ufficiale | silurato il dg Sabatini | rischia anche Nicola

(Di giovedì 2 giugno 2022) La presidenza Iervolino cerca un nuovo direttore generale. Comincia la guerra ai procuratori. Non rinnovato il contratto a. Proprio quando il rinnovo disembrava essere una formalita’, le parti si sono allontanate nuovamente. Iervolino, infatti, ha ribadito al dirigente (che nel frattempo aveva gia’ iniziato a muoversi sul mercato) la volonta’ di cambiare regime;, pur condividendo il pensiero dell’imprenditore, avrebbe palesato qualche perplessita’. Poi il comunicato: L’U.S.1919 e il Direttore Sportivo Walterrendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la ...

Advertising

aSalerno_it : #salerno Salernitana : ufficiale il divorzio con Sabatini - LukeFenek : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO UFFICIALE LA SEPARAZIONE TRA SABATINI E LA SALERNITANA Lo rende noto il club con un comunicato #SkySport #S… - calciomercatoit : ?? ULTIM'ORA UFFICIALE: #Sabatini e la #Salernitana si separano - marcullo02 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO UFFICIALE LA SEPARAZIONE TRA SABATINI E LA SALERNITANA Lo rende noto il club con un comunicato #SkySport #S… - Cucciolina96251 : RT @marcoconterio: ?? Già ufficiale il divorzio tra #Salernitana e Walter #Sabatini. 'L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walte… -

...-e la Cerimonia di Apertura) sarà trasmessa in diretta da RTC Quarta Rete, visibile sul canale 654 del digitale terrestre. Radio Cava New Generation (FM 93,200) sarà la Radio...Salerno . Nonostante manchi ancora un mese all'aperturadel calciomercato, laè già molto operativa. Walter Sabatini in questi giorni è a Milano per sondare il terreno ed intavolare le prime trattative. Il direttore sportivo granata ...Gianluca Di Marzio ha parlato della rottura del rapporto tra Walter Sabatini e la Salernitana: 'Ci sono delle divergenze con la proprietà'.il ds in un’altra emittente sosteneva che “non fa il bene della Salernitana chi fa veicolare nomi del genere, è una operazione che non condivido e che non approverò mai”. Sabatini, inoltre, non ha ...